Edward Snowden, otobiyografisinden kazandığı 4,2 milyon doları ABD hükûmetine ödeyecek

ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada, 2013 yılında Amerikan istihbarat servisi CIA’e ait gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden’ın geçen yıl piyasaya çıkan “Permanent Record" (Kalıcı Kayıt”) kitabından elde ettiği 4.2 milyon dolarlık geliri ABD hükûmetine ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Snowden’ın kitaptan kazandığı gelire ekleme yaparak, ABD hükûmetine 5 milyon dolar ödeme yapacağını kaydetti. Snowden, Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) ile imzaladığı sözleşmelere aykırı olarak geçen yıl hükûmet sırlarını içeren “Kalıcı Kayıt” kitabını hükûmet onayı olmadan yayınlamıştı.

Rusya’da yaşayan Snowden, bu ay itibariyle kitap satışlarından, telif ücretlerinden ve ilgili haklarından 4.2 milyon dolar kazanmıştı.

Eski NSA çalışanı ABD'de casusluk ve hükûmete ait belgeleri çalmakla suçlanıyor.

Snowden 2013'te ABD'ye ait hassas belgeleri deşifre ettikten sonra önce Hong Kong'a gitmiş, ardından Rusya'nın kendine sığınma hakkı vermesiyle Moskova'da yaşamaya başlamıştı.