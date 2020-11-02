Edward Snowden, "oğlunun geleceği için" Rusya vatandaşlığına başvuracak

ABD'nin yasadışı dinlemelerini ifşa ettiği gerekçesiyle casuslukla suçlanan Edward Snowden, eşiyle birlikte Rusya vatandaşlığına başvuracağını açıkladı. Snowden, süresiz oturma izni aldığı Rusya'dan vatandaşlık alma nedeninin oğlunun geleceği için olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'den Rusya'ya sığınma talep eden ve burada süresiz oturma izni alan Edward Snowden ve eşi Lindsay Snowden bir bebek bekliyor. Bebeği doğduktan sonra belirsizlikten uzak bir yaşam sürmek için Rusya vatandaşlığına başvuracağını söyleyen Snowden, Twitter'dan şunları yazdı:

"Ailemden, eşimden yıllarca ayrı kaldıktan sonra oğlumdan da ayrı kalmak istemiyorum. Bu nedenle pandemiler ve kapalı sınırlarla dolu bu dönemde ABD-Rusya çifte vatandaşlığına başvuruyoruz. Lindsay ve ben Amerikalı kalacağız ve oğlumuz sevdiğimiz Amerika değerleriyle yetiştireceğiz. Bir gün ABD'ye dönmeyi ve tüm ailemizin bir arada olmasını dileyeceğiz. En büyük dileğimiz, oğlumuz nerede olursa olsun evinde hissetmesi. "

ABD'de Ulusal Güven Ajansı'nın (NSA) yasadışı dinlemelerini ifşa ederek büyük yankı uyandıran ve yedi yıldır Rusya'da ikamet eden Edward Snowden'ın Rusya'da süresiz oturma izni almıştı.