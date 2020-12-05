Edward Snowden'dan Trump'a "Assange" çağrısı: Onun hayatını sadece siz kurtarabilirsiniz

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ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'a af çıkarması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden Trump'a çağrıda bulunan Snowden, "Sayın Başkan, görev sürenizde tek bir hoşgörülü şey yapacaksanız lütfen Julian Assange'ı özgür bırakın. Onun hayatını sadece siz kurtarabilirsiniz" yazdı.

Britanya'da tutuklu bulunan Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek mahkeme süreci sürüyor. ABD, Wikileaks kurucusunu 17'si casusluk kanunundan olmak üzere 18 ayrı suçtan yargılamak istiyor. Assange iade edilip bunlardan suçlu bulunması durumunda hayatının kalanını cezaevinde geçirebilir.