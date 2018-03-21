Edward Snowden: Cambridge Analytica skandalında Facebook kurban değil, suç ortağı

Facebook’un iş ortağı Cambridge Analytica’nın milyonlarca Facebook kullanıcısının verisini kullandığının ortaya çıkmasının ardından, sürgünde yaşayan eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden’den Facebook’u itham eden açıklamalar geldi. Snowden, skandalda Facebook'un "kurban" değil "suç ortağı" olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) küresel izleme programı verilerini sızdırdığı için ülke dışına çıkmak zorunda kalan ve 2013’den beri Rusya’da yaşayan Snowden, “Cambridge Analytica Skandalı”yla gündeme gelen Facebook’u bir “istihbarat şirketi”ne benzetti.

Facebook’un kullanıcı verilerini kötüye kullanan bir politika izlediğini ve bu özelliğiyle bir “istihbarat şirketi”ni andırdığını belirten Snowden, 2014’de 50 milyon Facebook kullanıcısının verisini topladığı ortaya çıkan Cambridgre Analytica şirketiyle Facebook arasında 2016 yılında ABD Başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanyası için işbirliği yapıldığını hatırlattı.

"Facebook mahrem bilgileri satarak para kazanır"

2013’de ABD’de hükümetin sosyal medya verilerine nasıl eriştiği konusunda da çarpıcı bilgiler ortaya koyan Snowden, “Cambridge Analytica Skandalı” üzerine Twitter’da şu tweet’i yazdı: “Facebook, milyonların özel hayatlarına ilişkin, kendi iradeleriyle paylaştıkları ayrıntıların çok ötesinde mahrem bilgileri kullanıp satarak para kazanır."

"Sosyal medya değil istihbarat şirketi"

Skandalda Facebook’un “kurban” değil “işbirlikçi” konumunda olduğunu da belirten Snowden şu ifadeleri kullandı: “Özel hayatlara ilişkin ayrıntılı kayıtları toplayıp satanlar bir zamanlar ‘istihbarat şirketi’ olarak tanımlanırdı. Şu anda kendilerini ‘sosyal medya’ olarak adlandırmaları, 'Savaş Bakanlığı’nın 'Savunma Bakanlığı' oluşundan beri en başarılı kandırmacadır.”