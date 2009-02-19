Educaturk Eğitim Fuarı açıldı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen "Educaturk Eğitim Fuarı", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı.



Boyut Fuarcılık tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük eğitim fuarı "Educaturk" ile eş zamanlı olarak aynı yerde "Educashow Eğitim Gereçleri, Teknolojileri ve Yayınları Fuarı" da düzenlendi.



"Educaturk Eğitim Fuarı" alanında, anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim veren kurumlar, üniversiteler, yurt dışında lisans, yüksek lisans, doktora MBA olanakları, yabancı dil kursları, Amerika, İngiltere, Kanada ve Avrupa'da sertifikalı mesleki öğretim programlarına ilişkin stantlar yer alıyor.



Fuar, yurt dışı eğitim bölümünde 100'ü aşkın yabancı eğitim kurumuna ev sahipliği yapıyor. Bu bölümü ziyaret eden öğrenciler, fuara özel indirimlerden, hediye olarak sunulan yurt dışı dil kurslarından da yararlanma olanağı buluyor.



"Educashow Eğitim Gereçleri, Teknolojileri ve Yayınları Fuarı"nda ise okullara yönelik teknolojik alt yapıdan sınıf içi donanıma, öğrenci materyallerinden laboratuvar sistemlerine, okul üniformalarından yayınlara kadar eğitim sektörüne yönelik bütün yenilikler yer alıyor.



‘Dizilim sporu Educaturk’te



Fuar kapsamında ayrıca, Amerika'da oldukça popüler olan ve okulların aktivite programlarında yer alan "Dizilim Sporu" standı da açıldı.



Oyun, özel olarak tasarlanmış 12 bardağı, "3/6/3, 6/6 ve 1/10/1 şeklinde en kısa sürede üst üste dizip indirmeyi amaçlıyor.



Amerika'daki okulların aktivite programlarına konulan "Dizilim Sporu" turnuvaları için belli bir yaş sınırı bulunmuyor. Eğitimciler ve öğrenciler arasındaki popülerliği sayesinde dünyanın bir çok yerinde "Dizilim Sporu" turnuvaları düzenleniyor.



Bardaklarla oynanan "Dizilim Sporu"nun nasıl oynandığını öğrenmek, sürpriz hediyeli yarışmalara katılmak ve bu oyunun insanın gelişimine sağladığı katkıları dinlemek isteyen öğrencilere, stant görevlilerince bilgi veriliyor. İsteyen öğrenciler, bu oyunu fuarda açılan stantta oynayabiliyor. Fuar, 22 Şubatta sona erecek.

