EDS'ler şerit ortalayan araçları görmüyor!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te yılın genç girişimcileri, trafik sorununu çözecek yeni sistemler üzerinde çalışma yaparken, sürücülerin korkulu rüyası trafik kameralarının büyük zaafını buldu. Trafik kamerasının, şerit ihlali yapan araçların hatalarını göremediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Teknokent tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler, Yeni İşler" yarışmasını kazanan şirketlerden Ka-De Bilişim Sistemleri'nin ortaklarından Kaan Kayabalı, trafik için kendileri tarafından geliştirilen kameraların, şu an kullanılan trafik kamera sisteminden farkının, tek tek şeritleri değil tüm yoldan geçen araçları izleyebilmesi olduğunu bildirdi.

Mevcut sistem, şerit aralarından geçen araçları tespit edemiyor. Kameralar, sadece şeritlerinde giderken hız ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza yazılmasını sağlıyor, ancak şerit çizgilerini ortalayarak giden sürücünün yaptığı hatalar tespit edilemiyor. Kaan Kayabalı, ayrıca henüz tüm Türkiye'de kullanılan kamerayla ceza kesme sisteminin, akreditasyon işlemlerinin tamamlanamadığını ve bu durumun, sürücülere itiraz hakkı olduğuna da değindi.

Kayabalı'na göre, herhangi bir şekilde kameralar üzerinden ceza yiyen sürücülerin, sistemin güvenilirliğine ilişkin yazılı itirazları, yasal olarak kabul görüyor ve bu sürücüler şimdilik ceza ödemekten kurtulabiliyor. Kameralar 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak kullanılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, MOBESE'lerle ilgili açıkları hukuki zemine oturtmak için "Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin Kurulum ve İşletimi Hakkında Yönetmelik" taslağı hazırladı.

2010'da hazırlanan taslakta "Suçun ve tehlikenin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi veya tespiti, faillerin yakalanması, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla, meydan, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık belirli alanlar, mülki amirin emriyle polis tarafından teknik araçlarla izlenebilir ve kayda alınabilir" denildi. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na ek madde şeklinde eklenmesi istenen taslak, görüş alınmak üzere Adalet Bakanlığı'na 23 Mayıs'ta gönderildi.



Kişisel veri kapsamında



Ancak taslağı inceleyen Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, bu ayın başında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği görüş yazısında, kameraların yönetmelikle kullanılmasının anayasaya aykırı olduğunu savundu. Görüş yazısında, Anayasa'nın 20. maddesine 7 Mayıs 2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle eklenen üçüncü fıkrasına atıfta bulunularak, "Kamuya açık alanların izlenmesi ve görüntülenmesi sonucunda elde edilen gerçek veya tüzel kişilere ait verilerin kişisel veri kapsamında olduğu dikkate alındığında, bu hususların yönetmelik yerine bir kanunla düzenlenmesinin daha uygun olacağı, aksi halde anayasaya aykırılık durumunu gündeme getirilebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, kameralarla ile ilgili kanun düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yeni yasama yılının başlamasından sonra düzenleme TBMM'ye gelecek. Kısa sürede de kanunlaşacağını umuyoruz. Böylece kameraların kanuni bir dayanağı olacak ve itirazlara yer olmayacak" diye konuştu.