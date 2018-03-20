T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'teki sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y

20 Mart 2018 00:38

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tomirhanesinde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan Aykut Y., bir süre sonra suç aleti silahla birlikte polise teslim oldu.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Edremit Gazicelal Mahallesi\'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi\'ndeki meydana geldi. İdris E. (21) ve Furkan E. (18) kardeşler, sanayideki oto tamirhanesinde çalışan arkadaşları Burak A.\'nın yanına gelerek, sohbet etmeye başladı.İddiaya göre, bir süre sonra bitişikteki oto boyama dükkanı çalışanı Aykut Y., aralarında husumet bulunan tamirhanedeki 3 kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıda, İdris E. sırtından, Furkan E. ve Burak A. ise bacaklarından hafif şekilde yaralandı.
Yaralılardan Burak A. ve Furkan E. çevre esnafı tarafından otomobille Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, İdris E. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oto boyama dükkanında çalışan Ahmet S. (26) ile Fatih S. (30) polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının ardından kaçan Aykut Y., suç aleti pompalı tüfek ile İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hafif yaralı Burak A. ile Furkan E. taburcu edildi. Sırtından yaralanan İdris E.\'nin tedavisi ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİTBalıkesir DHA BALIKESİR EdremitOlayEdremit Gazicelal MahallesiSanayi SitesiFurkanBurakAykutYaralılardan BurakEdremit Devlet HastanesiOlayınOtoAhmetFatih SEmniyet MüdürlüğüOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24