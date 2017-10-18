Edremit'te 'Yorkshire' cinsi kanaryalar yarışacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, \'Yorkshire Kanarya Şovu\' adı altında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan, ırk güzellik yarışmasında, dünyanın değişik ülkelerinden gelen çok sayıda kanarya yarışacak. Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) Başkanı Kamil Ekici, en fazla Yorkshire cinsi kanaryanın bulunduğu yarışma olarak rekorlar kitabına girmek için Guinness\'e başvurduklarını söyledi.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından, bu yıl ikincisi 21-22 Ekim\'de düzenlenecek \'Kanarya Irk Güzellik\' yarışmasına Türkiye, Lübnan, İran, Suriye, İtalya ve Yunanistan\'dan binlerce kuşun katılacağı bildirildi. Edremit Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan yarışma, düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. Edremit Belediyesi\'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Kamil Ekici, yarışmanın ilk gününde, aralarında yabancı üyelerin de bulunduğu hakemlerin, binlerce kuş arasından en güzel kanaryayı seçeceğini söyledi. Ekici, ikinci günde ise yarışmaya katılan kanaryaların halkın ziyaretine açılacağını, sonrasında da kupa töreni düzenleneceğini kaydetti.

REKOR KIRILACAK

Geçen yıl, 1700 \'Yorkshire\' cinsi kanaryanın katıldığı yarışmada dünya rekoru kırıldığını belirten Ekici, \"Ancak, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesi için başvuruda bulunmamıştık. Bu sene müracaatımızı da gerçekleştirdik. \'En fazla Yorkshire cinsi kanaryanın bulunduğu yarışma\' olarak rekorlar kitabına girmek istiyoruz. Geçen seneki rekor katılım, İngiliz basınında da yer almıştı. Bu sene yapacağımız yarışma, ikincisi olduğu için daha kapsamlı ve büyük beklentilerimiz var. Bu sene geçen seneyi de geçip, yeni bir rekor kıracağız\" dedi.

\"Burada yaptığımız yarışma güzellik yarışması olacak\" diyen Ekici, şöyle devam etti:

\"Bunun kıstasları, yapısal değerleri bulunmaktadır. Norm standartları bulunmaktadır. Kuşlar bir manken gibi duracak, bir vücutçu gibi kendini kasacak, gösterecek. İnsandan ürkmeyecek. Sen ona baktıkça o sana bakacak. Yarışmalarımıza bir İngiliz, bir İtalyan hakem de teşrif edecek. Edremitimiz ile birlikte \'Yorkshire\' cinsi kanaryaların tanıtımını yapmak. Kış turizmine destek vermek istiyoruz.\"

YARIŞMA, SPOR SALONUNDA OLACAK

CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ise yarışma ile ilgili şu bilgileri verdi:

\"Edremitimiz de yeni bir etkinliğe daha merhaba diyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız Yorkshire Kanarya Şovu\'nun bu yıl ikincisini yapacağız. Geçen yıla göre biraz daha geniş katılımlı olacak. Organizasyon biraz daha coşkulu bir şekilde geçecek diye düşünüyorum. Geçen yıl yarışmanın yapıldığı otel salonunun yetersiz kalacağını belirledik. Bu nedenle bu yılki yarışmayı Güre Atatürk Spor Salonu\'nda düzenliyoruz. Edremit artık sadece ulusal düzeydeki yarışmalar ve sanatsal olaylarla değil, uluslararası düzeydekilerle de sesini duyurmaya başladı. Bu Yorkshire Şov\'a çeşitli ülkelerden misafirlerimiz gelecek. Dünyanın en büyük yarışmalarından biri olduğu konusunda oldukça önemli sayıda bu işin uzmanı olan kişiler tarafından iddia edilen Edremit Yorkshire Şov, gün geçtikçe daha büyüyerek, daha gelişerek devam edecek. Bizlerin amacı bu tip sosyal faaliyetlerle kışın durma noktasına gelen Edremit\'teki turizmi kışında devam ettirerek 12 aya çıkarmak.\"

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