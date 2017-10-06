Edremit'te sepetçilik yeniden canlanıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, kaybolmaya yüz tutan sele, sepet ve hasır örücülüğü gençlere öğretiliyor.

Gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesini amaçlayan Gençlik Destek Programı (GENÇDES) kapsamında Balıkesir\'in Edremit ilçesinde Kaymakamlık tarafından sele- sepet ve hasır örücülüğü kursu açıldı. Roman vatandaşların eskiden bu yana geçim kaynakları olan hasır örücülüğünün tekrar canlandırılması ile iş olanakları sağlanması hedeflenirken, öğrencilerin de üretime katkıda bulunması, becerilerinin gelişmesi ve özgüvenlerinin de yerine gelmesi amaçlandı. Öğrenciler farklı kültürleri tanıma şansı yakalarken, özgüvenlerini de geliştirdi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından sele, sepet, hasır örücülüğünü gençlerle tanıştırmak ve bu el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için projeye başladıklarını belirtti. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na proje sunduklarını kaydeden Kaymakam Sırmalı, GENÇDES projesi kapsamında hibe almaya hak kazandıklarını söyledi. Sırmalı, \"Projemizde görev alan 6 hasır ustamız ile birlikte, Edremit ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu ile Kardeş Çavuşoğlu Lisesi\'nden 40 öğrencimiz var. 15 günlük bir eğitim düzenledik. Eğitimler oldukça başarılı bir şekilde geçiyor\" dedi.

Eğitimler sonunda hasır işlerinden oluşan bir sergi düzenleneceğini söyleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, \"Kaybolmaya yüz tutmuş hasır örücülüğünü gençlerle tanıştırırken çocuklarımızın aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamayı hedefledik. Özellikle de Edremit ilçemizi marka şehir konumuna getirebilmek amaçları doğrultusunda bu projemizi gerçekleştirdik. Emeği geçen proje koordinatörümüz Selma Tekçe, okul müdürlerimiz ve ustalarımıza çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

USTALAR MEMNUN, GELECEKTEN UMUTLU

Hasır örücülüğü ustası Bahri Açar, mesleği öğrenenlerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kaybolmaya yüz tutan hasır örücülüğünün, proje sayesinde tekrar hayat bulduğunu söyleyen Açar, \"Kaymakamımız ile birlikte hasır örücülüğünü tekrar canlandırdık. Projeler devam ettiği sürece bizler de ekibimizle birlikte bunu öğretmeye devam ederiz. İnşallah mesleğimiz kaybolmamış olur\" dedi. Diğer bir hasır ustası Taci Demirci ise, \"Çocuklarımız bu mesleği yapmak istemiyordu. Ancak şimdi gördüler ki meslek bitmemiş. Öğrencilerin heyecanını gördüler. Bu projeler devam ederse biz de gelecek nesillerimize aktarabiliriz. Bu sanatın yürümesini ve ilerlemesini istiyoruz\" diye konuştu.

\'KENDİMİ FARK ETTİM\'

Proje sayesinde kendilerini geliştirme şansı yakaladıklarını söyleyen Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencisi Gamzenur Karataş, el becerilerinin de farkına vardıklarını belirtti. Mesleği çevresindeki kişilere yaymak istediğini söyleyen Karataş, \"El emeği göz nuru olan sele-sepet örgü işini nesilden nesle aktarmak için güzel bir çalışma oldu. Hayatımda ilk kez böyle bir projede bulundum. Abilerimiz, teyzelerimiz bize yardımcı oluyorlar. İlk kez hayatımda el emeği olarak kendi becerimle yapabileceğim şeyleri öğrendim. En azından öğrendiğimi uygulayabilecek kapasitede olduğumu öğrendim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Güzel köyler gördüm. Bir sepet için verilen emeği gördüm. Bizler de bu çalışmaları kardeşlerimize arkadaşlarımıza aktaracağız. Unutulmayacak bir meslek haline gelecek\" dedi.



FOTOĞRAFLI