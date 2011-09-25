-Edremit'te sağanak VAN (A.A) - 25.09.2011 - Van'ın Edremit ilçesinde etkili sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Edremit'te sabaha karşı etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçedeki Şamran Kanalı'nın taşması nedeniyle birçok mahallede su taşkını meydana geldi.Birçok evi ve iş yerini su basması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yenimahalle Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, belediyeye ait iş makineleriyle kurtarıldı. Selin meydana geldiği mahallelerde inceleme yapan Kaymakam Nurullah Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar can kaybımız yok. İlçedeki 10 ev sele maruz kaldı. Tüm birimlerimiz çalışmalarını yürütüyor. Aniden yükselen ve taşan Şamran Kanalı'nda çalışmalar devam ediyor'' dedi. Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan da zarar gören mahallelerde iş makineleriyle çalışıldığını belirterek, ''Kanalın taşması nedeniyle 1 kilometrelik yol ve birçok ev zarar gördü. Mahsur kalan 3 aile, iş makineleriyle kurtarıldı'' diye konuştu. Selden canlarını zor kurtardıklarını kaydeden Cuma Şahin, ''Sabaha karşı suyun sesiyle uyandık. Uyanmamla suyun camı kırıp içeri girmesi bir oldu. Ancak çoluk çocuğu dışarı atabildim. Bir yere gidemedik. Bağırarak yardım istedim. Komşular yardıma geldi. Çocukları alıp sağlam bir yere götürdük. Şu anda evimiz oturulacak durumda değil, evin bütün kuru gıdaları, beyaz eşyaları, yatakları yani kısacası ev tamamen çamur yığınına döndü'' dedi. Bu arada, evlerini su basan bazı vatandaşların biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı gözlendi.