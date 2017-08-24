Edremit’te orman yangını

Hilmi DUYAR/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan yandı.
Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde Edremit- Kalkım yolu üzerinde bulunan Hanlar Mevki\'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının akşamdan bırakılan piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Orman Bölge Müdürlüğü saat 07.00\'de yangına 3 helikopter 15 arazöz 1 dozer ile müdahale etti. Yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan yandı.
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