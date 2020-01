Edremit'te 'Neşeli Kaktüs' festivali

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde \'Neşeli Kaktüs\' festivali düzenlendi. Festivalde, kaktüs ve sukulent cinsi bitkilerle teraryum (mini bahçe) uygulamaları da yapıldı.

Kazdağları\'nın eteklerinde bulunan Altınoluk Mahallesi, Yağcılar Mevkisi\'nde, Ulusoy Botanik Park işletmecileri Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy ve Taha Enes Ulusoy tarafından ilk kez kaktüs ve sukulent festivali düzenlendi. \'Neşeli Kaktüs\' adı verilen festivale ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Süs bitkileri yetiştirilen seraların bulunduğu alandaki festivalin, Türkiye\'de ilk defa yapıldığını belirten Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy, burada 150 kaktüs cinsini sergilediklerini söyledi. Festival kapsamında, teraryum olarak adlandırılan mini bahçe atölyesi de kuruldu. 10 dönümlük bahçede düzenlenen festivale katılanlar, mini bahçe yapımını uygulamalı olarak öğrendi. 2 gün sürecek olan festivale çok sayıda çiçek tutkunu katılırken, Akçaylılar tarafından Facebook\'ta kurulan 15 bin üyeli kaktüs ve sukulent topluluğu da festivale destek verdi. Ulusoy, seralarında dış mekan bitkileri ve peyzaj üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kaktüsleri çok sevdiğini ve özel ilgi alanı olduğunu belirten Ulusoy, bu festivali düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti. Ulusoy, \"Yıllardır hobi olarak başladığım kaktüs ve sukulent üretimine farklı bir boyut kazandırmak istedik. Kaktüs ve sukulentler yurt dışından geliyor ve biz de gelen talep yoğunluğu nedeniyle burada onları üretiyoruz. Gelen taleplerin yoğunluğu üzerine daha iyi duyurmak amacıyla bu festivali düzenledik. Aynı zamanda, teraryum uygulamaları da son yıllarda oldukça ilgi görüyor. Bahçesi olmayan ve vakti bulunmayan vatandaşlar, kendi mini bahçelerini oluşturuyor. Hem vakit yönünden, hem bakım yönünde rahat bir çalışma. Burada mini bahçe uygulamalarını da ücretsiz olarak gösterdik ve katılımcılarda kendi mini bahçelerini oluşturdu\" dedi.

Ulusoy Botanik işletmecisi ve festivali düzenleyen diğer girişimci Taha Ense Ulusoy ise \"Sezon bitmek üzereyken güzel bir etkinlik yapmak istedik. Bölgemizde yaşayanlar ve dışarıdan gelen misafirlerimiz bitkilere oldukça ilgili. Bitki seven inşaların ve özellikle kaktüs, sukulent cinsi bitkileri seven insanlar festival sayesinde buluşmuş oldu. Bu körfezimizde bu yöndeki ilk etkinlik. Önümüzdeki sene daha da geniş kitlelere hitap ederek ikincisini de yapmak istiyoruz\" diye konuştu. Festivali katılan Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert ise, \"Bu festivali biz de katkıda bulunuyoruz. Mitolojik Kazdağları\'na her yönden dikkat çekmeye çalışıyoruz. İda Dağı olarak ta bilinen Kazdağları, tarihiyle birlikte endemik bitkileriyle de ünlüdür. Bu nedenle, bu festivali de destekliyoruz. Devamını gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.



