Edremit'te minibüsçüler kontak kapattı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçular, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden gelen dolmuşlar tarafından mağdur edildikleri gerekçesiyle bir saatliğine kontak kapattı. Eylem, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın bir hafta içinde konunun çözüleceği sözünü vermesiyle sona erdi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinden hareket ederek Edremit ilçesine yolcu taşıyan dolmuşların, Edremit kent merkezinden geçerek devlet hastanesine kadar gitmesini istemeyen yaklaşık 50 minibüsçü ve dolmuş taksici, hükümet konağı önünde bir saatliğine kontak kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle Hürriyet Bulvarı\'nın tek şeridi bir saat ulaşıma kapandı.

Eylem sırasında yaşanan duruma tepki gösteren dolmuş şoförü Ahmet Demir, \"Bizler mazotlarımızı, kredilerimizi ödemeyecek duruma düştük. Küçükkuyu arabaları indi bindi yaparak şehir merkezinden hastaneye yolcu taşıyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz. 2013\'ten beri onların belgeleri yok. Çalışma izinleri yok. Kontak kapattık\" dedi.

Bir başka dolmuş şoförü Abdullah Demirbilek ise, \"Biz şehir içi taşımacılığı yapıyoruz. Balıkesir merkezde nasıl bir sistem uyguluyorsa Büyükşehir burada da aynısını uygulasın. Toplu Taşıma Merkezi yapsın. Dışarıdan 5 liraya bir yolcuyu getirip de burada bir buçuk liraya yolcu taşımasınlar. Akçay’dan ya da Küçükkuyu\'dan geliyorsa garajın orada indirsin yolcusunu oradan da alsın gitsin. Burada 60 tane araba var. Şehir içinde dilenci gibi kapı kapı dolaşıyor. Hepsi aç, borcunu ödeyemiyor\" diye konuştu.

Açıklamaların ardından kooperatif başkanları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile görüşerek sorunun çözülmesini istedi. Kaymakam Sırmalı, bir hafta içinde bu soruna bir çözüm bulunacağı yönünde söz vermesi üzerine dolmuşçular eylemlerine son vererek dağıldı.

\'SON 6 AYDIR MAZOT BORCUMUZU ÖDEYEMEDİK\'

30 aydır bu sorunun çözülmesini beklediklerini ifade eden Meydan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Suat Mutlu, yaptığı açıklamada, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) gittik derdimizi anlattık. 24 Haziran seçimlerinden sonra bu işi halledeceklerini söylediler. Şimdi geldik bugüne. Dün UKM toplantısı vardı yine bir karar çıkmadı. Bir ay sonraya atıldı. Bir ay, bir ay biz 30 aydan beri bekliyoruz bunu” dedi.

Son 6 aydır mazot borcunu ödeyemediklerini de kaydeden Mutlu, “Arabaların hepsinin yetkili servise borcu var götüremiyoruz. Kaymakamımıza geldik. Ricamız bize asgari ücretten bir maaş versin, bizim arabaların depolarını doldursun, arabalarımızın bakımını yapsın biz bedava çalışmak istiyoruz. Hizmetse böyle olsun. Aldığımız 15 yolcunun 10 tanesi ücretsiz. Derdimizi anlatmak için bütün esnaf arkadaşlarımızla beraber toplandık kaymakamlığa anahtar bırakmaya diye geldik. Fakat kaymakam bey söz verdi, \'ben bunu bir hafta içinde çözeceğim\' diye. Biz de tekrar vazgeçtik. Eğer bu sorun çözülmezse bir hafta sonra yine buradayız: hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz. Bizim tam talebimiz Küçükkuyu arabalarının, 17 plakalı Çanakkale’den gelen arabaların burada şehir içinde indi bindi yapmamaları, garajda kalmaları. Bu, Türkiye\'nin her yerinde böyle yasalar da böyle, kanun da böyle” diye konuştu.

Edremit Şehir içi Taksi Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı İbrahim Ethem Sözer de, “Biz de 3 yıldan beri bu işle uğraşıyoruz. 17 plakaların garajdan sonra hastaneye kadar gitmesini istemiyoruz. En son garajda kalmasını istiyoruz. Biz bu yüzden para kazanamıyoruz. Bütün esnaf perişan. Buna bir çözüm aramak istiyoruz. Kaymakam bey bu konuda söz verdi. Bir hafta içinde inşallah çözüm bulunacak. Sorunumuzu giderecek. Gidermezse tekrar buraya geleceğiz\" diye konuştu.



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