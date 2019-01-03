T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te kumar oynatılan lokantaya operasyon

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen biri lokanta 2 işyerine operasyon düzenledi

03 Ocak 2019 15:45

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen biri lokanta 2 işyerine operasyon düzenledi.
Edremit’in Güre-Çamlıbel Mahallesi’ndeki bir lokanta ile Zeytinli Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, \'Tombala\' çektirmek suretiyle kumar oynattıkları tespit edilen T.G., A.M.M., E.T., F.A., Ö.Ö., E.G. ve A.T. gözlatına alındı. 2 işyerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında \'rüşvet verme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama\' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi. Jandarma şüphelilere yardım ettikleri belirlenen E.D. ve Y.S. isimli iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİR İl Jandarma KomutanlığıEdremitEdremitin GüreÇamlıbel MahallesindekiZeytinli MahallesindeJandarma KomutanlığıCumhuriyetJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24