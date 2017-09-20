Edremit'te iki minibüs çarpıştı: 41 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, Altınoluk ve Akçay hattında çalışan ve kapasitenin üstünde yolcu taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada, araç şoförlerinin de aralarında yer aldığı toplam 41 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.15\'te, E-87 Karayolu üzerinde bulunan Akçay Kavşağında meydana geldi. Altınoluk Mahallesi\'nden Edremit\'e gelen Tolga Emre yönetimindeki 01 M 15024 plakalı yolcu minibüsü, aynı yönde giden ve Akçay\'dan gelen Mehmet Sait\'in kullandığı 10 M 15097 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada 39\'u yolcu, 2\'si araç şoförü olmak üzere 41 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan 16\'sının 18 yaş altında, 11\'inin ise öğrenci olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki araçta da kapasite fazlası ayakta yolcu taşındığı, gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise \"29 yaralı Edremit Devlet Hastanesine, 12 yaralı da Özel Körfez Hastanesi olmak üzere toplam 41 yaralı intikal etmiştir. Görünüş itibari ile hayati tehlikelerinin olmadığı, yaralılardan 16\'sının 18 yaş altında olduğu tespit edilmiştir\" dedi.

FOTOĞRAFLI