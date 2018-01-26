T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te iki arasındaki pompalı tüfeli kavgada 3 kişi tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı

26 Ocak 2018 02:43

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Edremit ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı İbrahimce Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı gecesi iki aile arasında tartışma yaşandı. Gece saatlerinde ise aile bireyleri tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin bulunduğu bölgeye de saçmaların gelmesi nedeniyle bölgeye takviye ekip istendi. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay beraberinde takviye ekipler ile İbrahimce Mahallesi’ne geldi.
Çevre güvenliğini sağlayan polis, evlere de baskınlar düzenlendi. Evlere yapılan aramalarda 10 pompalı tüfek ve bir tabanca ile birlikte bunlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından bu akşam Savcılığa sevk edildi.
Savcılık tarafından 8 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliden Abdullah Kırtay, Sabri Kırtay ve Hüseyin Demiroğlu genel güvenliği tehlikeye sokma suçlamasıyla tutuklanarak Burhaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitMahallesindePolisinEdremitRomanSalıGeceOlayBununEmniyet Müdürü Tolga AlpayMahallesineEvlereGözaltınaSavcılığaSavcılıkAbdullah Kırtay Sabri Kırtay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24