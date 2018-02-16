Edremit'te çalınan balıkçı teknesi, 10 gün sonra terk edilmiş halde bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Tamer Demirsatan\'ın 10 gün önce çalınan \'Bulo\' isimli teknesi, Altınkum sahilinde terk edilmiş olarak bulundu.

Edremit ilçesinde 52 yaşındaki Tamer Demirsatan\'ın, Güre Mahallesi\'nde balıkçı barınağında bulunan 10 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, 10 gün önce çalındı. Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin günlerdir süren aramaları sonucunda, \'Bulo\' isimli tekne çevredeki balıkçıların ihbarıyla 15 kilometre uzaklıktaki Altınkum sahilinde terk edilmiş halde bulundu.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radar, polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede teknenin Tamer Demirsatan\'a ait olduğu belirledi. Tekne sahibine teslim edildi.

Büyük sevinç yaşayan Tamer Demirsatan, \"Teknemde herhangi bir zarar yok. Motorunu sökmeye çalışmışlar ama başaramamışlar\" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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