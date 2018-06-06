T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te botları sürüklenen 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- BALIKESİR'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak için denize açılan ve botları arıza nedeniyle sürüklenen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarı

06 Haziran 2018 15:40

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- BALIKESİR\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak için denize açılan ve botları arıza nedeniyle sürüklenen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinden Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 21\'i çocuk, 10\'u kadın, 20\'si erkek toplam 51 kaçak göçmen lastik bot ile denize açıldı. Kaçakların denizden 1 mil açıldıktan sonra motoru bozulan bot sürüklenmeye başladı. Kaçaklar bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı \'TCSG 6\' Bot Komutanlığı ekipleri gece yarısı saat 02.00 sıralarında tespit edilip, kurtarıldı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, gıda paketi ve su verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇAYVACIKDHA BALIKESİRYunanistan Midilli AdasıSahil Güvenlik KomutanlığıEdremitAltınoluk Mahallesi MıhlıYunanistan Midilli AdasınaKaçaklarınKaçaklarSahil Güvenlik KomutanlığınaBot Komutanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24