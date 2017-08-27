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Edremit'te arkeolojik eserler de sergileniyor

Sefer TALAY/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde 2 yıl önce açılan Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi,  Atatürk, Havranlı Kocaseyit, Sabahattin Ali, Ali Ekber Çiçek ve Tuncay Kurtiz'in balmumu heykel ve köşelerinin yanı sıra Dr

27 Ağustos 2017 14:04

Sefer TALAY/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde 2 yıl önce açılan Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi,  Atatürk, Havranlı Kocaseyit, Sabahattin Ali, Ali Ekber Çiçek ve Tuncay Kurtiz\'in balmumu heykel ve köşelerinin yanı sıra Dr.Özkan Arıtürk\'ün arşivinde bulunan arkeolojik eserlere de ev sahipliği yapmaya başladı.
Edremit\'in Güre Mahallesi\'nde bulunan Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi\'ndeki Arkeoloji Bölümü\'nün açılışı törenle yapıldı. Açılışa, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile çok sayıda davetli katıldı. 350 metrekare kapalı alana sahip galeride Edremit ve Kazdağı\'nı tanıtmak amaçlanıyor. Koleksiyonundaki eserleri galeride sergileyen Dr. Özkan Arıkantürk, Sarıkız Etnografya Galerisi\'nin bir müze kimliğine sahip olması için bu bölgede yaşayan bir koleksiyoner olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan izin aldığını ve eserlerini burada sergilediğini kaydetti. Arıkantürk, güzel bir sergileme düzeni ile bu bölgenin ihtiyacı ve eksiği olan gerçek bir arkeoloji müzesinin kurulması için bir adım attıklarını anlattı. Galerinin sahibi Uğur Bostancıoğlu, galeriyi kardeşi Murat Bostancıoğlu ile birlikte merhum babaları Ali Bostancıoğlu anısına kurduklarını hatırlattı. Uğur Bostancıoğlu, şöyle dedi:
\"Burada Kazdağı ve Edremit\'i tanıtıyoruz. Bu gün galerimizde ilave olarak bölgeden çıkan arkeolojik eserlerin sergilenmesini sağladık. Dr. Özkan Arıkantürk\'ün koleksiyonu ile beraber bu bölümün açılışını gerçekleştirdik. Galerimizde, ayrıca, balmumu heykeller bulunmaktadır. Dört ay önce ilave salonumuzla beraber Atatürk\'ün Edremit\'e gelişleri, Atatürk\'ün balmumu heykeli. Ali Ekbek Çiçek\'in balmumu heykeli ve köşesi. Kocaseyit Havranlı Kocaseyit\'in bölümü ve balmumu heykeli. Önce Tuncay Kurtiz ve Sabahattin Ali\'nin balmumu heykelleri bulunuyordu. Bölgemizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Amacımız, galeriyi daha da büyütüp her geçen gün ilave artı değerler katmaktır. Galerimizi günde 250-300 kişi ziyaretçi ziyaret ediyor.\"

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