T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te 23 Afgan kaçak ile 1 organizatör yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 23 kaçak ile 1 organizatör yakalandı

26 Kasım 2018 17:49

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 23 kaçak ile 1 organizatör yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik, Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, Edremit-Çanakkale karayolu kenarında bulunan Antandros ören yerinin sahil kısmında, 5\'i çocuk, 7\'si kadın, 23 Afganistan uyruklu kaçak ile J.A. isimli organizatör yakalandı. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edilirken, organizatör hakkında yasal işlemlere başlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİR EdremitYunanistan Midilli AdasıAfganistanBalıkesirJandarma KomutanlığıEdremitAltınoluk MahallesiOperasyondaEdremitÇanakkale karayoluAntandrosGöç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24