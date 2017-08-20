Edremit'in turizmi konuşuldu

Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA) -VAN\'ın Edremit İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçedeki turizm sektörünün daha iyi noktaya gelmesi için otel işletmecileriyle ve turizmcilerle bir araya geldi.

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli başkanlığında yapılan toplantıya TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, otel müdürleri ile turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Çiçekli, insanların Van Gölü\'nden daha fazla yararlanması ve güzel hatıralarla Van\'dan ayrılması adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda ilk olarak \'Sahil Kordonu\' projesini hayata geçirdiklerini anlatan Çiçekli, özellikle vatandaşların sosyalleşmesi ve Van Denizi’nden faydalanması için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Plaj ve binicilik merkezini hizmete açtıklarını anlatan Çiçekli, \"Şamran kanalımızın turizme kazandırılması ve regülasyonunun yapılması için DAP ile bir proje yürütüyoruz. Aynı zamanda DSİ’nin yapmış olduğu proje ihalesini de içine dahil ettik. Burada yürüyüş alanları ve peyzaj düzenlemeleri gibi faaliyetler yürütüyoruz. Bunun üstüne özel sektör destekli bir \'Van Evleri Sokağı\' düzenlememizi imar planı içerisine dahil ettik. Birkaç tane olan evlerin geleneksel Van evlerine dönüşümünü başlattık. Bu da devam ediyor\" diye konuştu.

Edremit Belediyesinin ilçede yaptığı plajın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Çiçekli, Pazar günü plajdan faydalanan, ücret ödeyen, şezlong kiralayan kişi sayısının 2 bin 500 olduğunu belirterek, \"Bunun en az bin 400\'ü İranlı. Binicilik federasyonu başkanı Van’a geldi. Yetişirse bu sene yetişmezse gelecek sene ulusal bir müsabakanın bir ayağı Van’da yapılacak. Aynı zamanda Gürcistan, Azerbaycan, Nahçıvan ve İran’ın katılacağı uluslararası bir müsabaka yapılacak\" dedi. Edremit\'te yapılacak çalışmalarıda anlatan Çiçekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Erdemit\'te 1 milyon liralık bir bütçe ile yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve ekolojik parkın projesi yapıldı. Bazı dokunuşlarla memleketimiz ve Edremit için çalışmalar yapıyoruz. Edremit, turizmi ve tarihi ile Van’ın dışında bölgeye de hitap ediyor. Bazı altyapılarını oluşturmaya gayret gösterdik ve epey de mesafe kaydettik. Bizim niyetimiz bu sene altyapı ile uğraşmak ve seneye tanıtım yapmaktır. Ancak beklediğimizden daha hızlı gidince, tanıtımı bu sene yapabileceğimize dair bir kanaat oluştu.\"

Kaymakam Çiçekli’nin konuşmasının ardından, toplantıya katılan sektör temsilcileri fikir ve önerilerde bulundu.

FOTOĞRAFLI