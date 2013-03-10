Edremit'i sel aldı

Balıkesir'in Erdemit İlçesi’nde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezi ve ilçeye bağlı beldelerde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatını olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta kalan ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı.

Vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, mahsur kalanlar belediye ekiplerince traktör kasalarında taşındı. Bazı araçların da yolda kaldığı görüldü. Baskından etkilenen işyeri sahipleri, dükkanlarındaki suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Çanakkale-İzmir Karayolu’nun tek şeridinin trafiğe kapanması üzerine ulaşım bir süre tek şeritten karşılıklı sağlandı. Belediye yetkilileri anonslar yaparak, ilçe halkını su baskınlarına karşı uyardı. Kaz Dağı’nın tepelerinden gelen suyun baskınlarda etkili olduğu belirtildi.



AFAD'tan sel açıklaması



Edremit'teki sel baskınlarıyla ilgili Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildiği belirtilirken, çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yağışların 06.00 itibariyle durması sonrası suların çekilmeye başladığı kaydedilen açıklamada Balıkesir Çanakkale yolunun da ulaşıma açıldığı kaydedildi. AFAD’tan yapılan açıklama şöyle:

"9 Mart 2013 tarihinde saat 17.00 ile 23.00 arasında meydana gelen şiddetli yağış sonucu Balıkesir Edremit ve Havran ilçelerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. (metrekareye 163 kilogram yağış düşmüştür.) Edremit ilçesine bağlı Akçay, Zeytinli ve Kadıköy beldelerinde, 64 personel 14 araç ve 8 kurtarma botu ile mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Balıkesir merkezden ve çevre illerden sağlık bakanlığı’na bağlı UMKE ekipleri çalışmalara eşlik etmektedir. Havran ilçesi Zeytinli beldesi arasında bulunan Kanlı dere çayı taşması sonucu bir köprü hasar görmüştür.Trafiğe kapanan Balıkesir Çanakkale karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açılmıştır. Saat 06.00 itibarı ile Balıkesir genelinde yağışlar durmuş ve sel suları çekilmeye başlamıştır."



Kaymakam: Yaşadığımız afet çok büyük



Edremit Kaymakamı Osman Tunç, yaptığı açıklamada, yaşananın çok büyük afet olduğunu belirterek, “Son üç dört saat içerisinde metrekareye 117 kilogram yağış aldık” dedi. “Şu ana kadar ilçemizde bir can kaybı yok, inşallah olmaz da. Hayvan telef olmuş olabilir ama net bir bilgi yok” diyen Tunç, ev ve iş yerlerine su baskınlarının yaşandığı yönünde kendilerine ulaşan çok sayıda bilginin olduğunu söyledi.

Tunç, “Bunlarla ilgili şu an bir rakam vermek mümkün değil, ancak belediye ve tüm kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Balıkesir'den AFAD ekipleri geldi. Belediyelerin desteğiyle çalışıyorlar. Yaşadığımız afet çok büyük. Son üç dört saat içerisinde metrekareye 117 kilogram yağış aldık. Bu çok kuvvetli bir yağış, afet bu” diye konuştu.