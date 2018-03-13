Edremit'i 20 dakikalık sağanak vurdu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 20 dakika boyunca etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saat 06.00\'da başlayan yağmur, saat 09.30\'da sağanağa dönüştü. Yaklaşık 20 dakika devam eden sağanağın ardından, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edremit’in Çayiçi Caddesi\'nde kaldırım seviyesine kadar yükselen yağmur sularının, seyir halindeki araçların da etkisiyle işyerlerine girmemesi için Zabıta Trafik ekipleri 20 dakika boyunca caddeyi trafiğe kapattı. Çukur bir bölgede kalan Edremit Sanayi Sitesi\'nde de su birikintileri oluştu. Edremit’e yeni yapılan kanallar sayesinde ana arterlerdeki sular kısa sürede çekilirken, yağmurun yerini güneşli hava aldı.



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