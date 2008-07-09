Edremit sallanacak!

Bu sene 4’üncüsü düzenlenecek ve dört gün sürecek olan Zeytinli Rock Fest’de rockseverler müziğe doyacak.



Zeytinli Rock Fest'in 4'üncüsü 14-15-16-17 Ağustos tarihlerinde Edremit Dalyan Sahili'nde düzenlenecek. Festivalde dört gün boyunca; DJ'lerin yanı sıra Badem, Yüksek Sadakat, Hayko Cepkin, Moğollar, Ogün Sanlısoy, Pentegram gibi birbirinden ünlü rock yıldızları konser verecek.



Müziğin yanı sıra katılımcılar için oluşturulan eğlence platformları da festivalin son gününe kadar kullanıma açık olacak. Böylece rockseverler hem müziğe hem de eğlenceye doyacak.

