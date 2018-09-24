Edremit Körfezi'nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde, Edremit Körfezi\'nin ilk zeytinyağı sıkıldı.

Gömeç\'in Karaağaç Mahallesinde zeytinyağı üreten Mehmet Özgü Manisalı, Edremit Körfezi\'nde sezonun ilk zeytinyağını çıkardı. Büyük bir titizlikle hasat edilen zeytinler, ayıklandıktan sonra yıkanıp sıkılırken, musluklardan zeytinyağı akmaya başladı. İlk zeytinyağının 0,5 asit olarak ölçülmesi üreticileri sevindirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yöredeki zeytinleri iki kez ilaçlamasının kaliteyi artırdığı kaydedildi.

Sezonun ilk zeytinyağını çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Özgü Manasalı, ihracat yapacaklarını ve eski yıllarda olduğu gibi uluslararası yarışmalara katılacaklarını söyledi. Manisalı, \"Şu anda işlediğimiz zeytinler domat türü zeytinler. Yani kalamata denen zeytinlerin hasadına başladık. Bunlardan soğuk sıkım üretim yapıyoruz. Domat zeytininden üretilen zeytinyağları olabildiğince asit derecesi düşük, tat ve lezzet olarak çok iyi. İnşallah Türk zeytinyağlarını yurt dışına ihraç edebileceğiz. Gene uluslar arası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz. İnşallah, başarırız\" dedi.



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