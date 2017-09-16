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Edremit Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

EDREMİT(Balıkesir), DHA)- BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde 4

16 Eylül 2017 14:50

EDREMİT(Balıkesir), DHA)- BALIKESİR\'in Edremit Körfezi\'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Edremit Körfezi açıklarında bugün saat 11.12\'de, yerin 13.5 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinde pek hissedilmeyen depremin herhangi hasara da yol açmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin, Ege Denizi açıklarında meydana geldiğini ve  4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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