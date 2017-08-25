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Edremit Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı'nda, yaklaşan bayram tatili öncesinde uçuşlar haftada 60 sefere yükseldi

25 Ağustos 2017 17:37

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı\'nda, yaklaşan bayram tatili öncesinde uçuşlar haftada 60 sefere yükseldi.
Koca Seyit Havalimanı\'nda, yaz tatili sezonunun yoğunluğu nedeniyle ek seferler düzenlenmeye başladı. Yaz tatili dönemi haricinde günde ortalama 3- 4 uçağın iniş- kalkış yaptığı Edremit Koca Seyit Havalimanı\'nda yaz tatili hareketliliği yaşanıyor. Günde binin üzerinde yolcunun kullandığı havalimanında haftada 60 uçak iniş- kalkış yaparken, ek seferler de düzenlendi. Kurban Bayramı\'nın 10 güne çıkmasıyla da yerli turizmin önde merkezlerinde Edremit Körfezi\'ne talep artmaya başladı. Ayvalık, Burhaniye ve Edremit\'in turistik, Akçay, Güre, Altınoluk ve Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi ile Assos\'a havayoluyla gelen turistler, Koca Seyit Havalimanı\'nı kullanıyor.
Yaz sezonu süresince havalimanının ve ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bayram tatiline hazır olduğunu bildiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı şöyle dedi:
\"Yaz sezonu boyunca havalimanımız tam kapasite ile çalışmaktadır. Havalimanı personelimiz, terminal binamız her türlü yoğunluğu karşılayacak konumdadır. Tatilcileri iyi şekilde ağırlayabilmek için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Havalimanımız ile birlikte, karayollarımız, güvenlik güçlerimiz, sağlık birimlerimiz de bayram tatili yoğunluğuna hazırdır.\"

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