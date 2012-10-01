Edremit Belediyesi'ne operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi'nde operasyon düzenledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Edremit Belediyesi ve bağlı kuruluşu olan Edbel Ltd. Şti'ye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin belediye ve şirketteki aramaları sürerken, birim müdürleri ve amirleri dışında kimsenin içeri girmesine izin verilmiyor.

Sabah saatlerinde bazı işleri için belediyeye gelen vatandaşlar da dışarıda bekliyor.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet'e götürüldü.