Edremit Belediyesi, Sabahattin Ali’nin evini anı evine dönüştürdü

Edremit Belediyesi Sabahattin Ali’nin103 yıl önce Edremit’te yaşadığı evi bir anı evine dönüştürerek bugün edebiyatseverlerin hizmetine sunuyor. Bugün ve yarın yapılacak biri dizi etkinliğe kızı Filiz Ali başta olmak üzere Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu gibi edebiyat dünyasından isimler de konuşmacı olarak katılıyor.

Adnan Özyalçıner, Ahmet Özer, Ahmet Ümit, Ali Kocatepe, Ataol Behramoğlu, Aydın İleri, Aysun Kocatepe, Filiz Ali, Nebil Özgentürk, Necdet Saraç, Öner Yağcı ve Serhan Asker etkinliklere katılırken, 3 Nisan’da HALK TV’de canlı yayınlanacak “Serhan Asker’le Görkemli Hatıraların” konusu ise Sabahattin Ali olacak.

Edremit Belediyesi tarafından hazırlattırılan ve ilk kez yayınlanan “Edremit’in Sabahattin Ali’si” isimli kitap da bugün Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak imza töreni ile Edremitlilere dağıtıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada “1918’de ailesiyle Edremit’e gelen Sabahattin Ali’nin çocukluk ve ilk gençlik yılları burada geçmiş, ‘Sabahattin Ali edebiyatı’ Edremit’te mayalanmıştır. 41 yıllık hayatına sığdırdığı onlarca öykü, roman, şiir ve makale içinde yer alan ‘Kuyucaklı Yusuf’ romanı başta olmak üzere, ‘Komik-i şehir, Değirmen, Pazarcı, Sulfata ve Hasanboğuldu’ gibi öyküleri Edremit'i ve körfezi anlatır. Yazdıklarıyla insan yanımızı temsil eden toplumun vicdanı olan Sabahattin Ali’yi ilelebet yaşatmak için onun 103 yıl önce yaşadığı evi ‘Anı Evi’ne dönüştürdük” dedi.

Etkinlikler canlı yayınlanacak

Bugün yapılacak etkinliklerin tümü Edremit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından, 3 Nisan’da da "Serhan Asker’le Görkemli Hatıralar” programı da HALK TV’den canlı yayınlanacak.

2 Nisan 2021, Cuma etkinlikleri

14:30 Sabahattin Ali Anı Evi açılışı (Adres: Sabahattin Ali Sokağı)

15:30 Kitap tanıtımı ve öykü yarışması ödül töreni (Cumhuriyet Meydanı)

19:00 Anma etkinliği (Şükrü Tunar Kültür Merkezi)