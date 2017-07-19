Edremit Belediye Başkanı'na 'memuriyetten uzaklaştırma' cezası

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Kamil Saka'ya "görevini kötüye kullanmak" suçundan bin 500 lira para ve 38 gün memuriyetten uzaklaştırma cezası verildi.

Güre Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir taş ocağı ruhsatı ile ilgili hakkında "görevini kötüye kullanmak" suçundan dava açılan Kamil Saka'nın yargılanması tamamlandı.

Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi, dava sonunda Saka'nın bin 500 lira para ve 38 gün memuriyetten uzaklaştırma cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Belediye Başkanı Saka, belediye meclisinin olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada, mahkemenin verdiği kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini söyledi.

Taş ocağına ruhsat verme yetkisinin, 2010 yılından önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünde, 2010 yılından sonra ise İl Özel İdaresinde olduğunu ifade eden Saka, "Güre Belediye Başkanı olduğum dönemde bir taş ocağının ruhsatını denetlemediğim için bin 500 lira para cezası ve 38 gün memuriyetten hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldım, kamu zararına neden olduğum için. Kamu zararının nerede olduğunu bilmiyorum. Tabii bu konuda yasal olarak Türkiye’de şu anda uygulanmakta olan adalet ölçüleri içerisinde yasal hakkımı arayacağım.” dedi.

"Böyle bir şeyden ceza alacağımı tahmin etmedim"

Mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından yasal hakkı iade edilene kadar belediye başkanlığı görevini, belediye meclis üyesi Mehmet Ertaş'ın yürüteceğini belirten Saka, şunları kaydetti:

"Ben şunu açıklıkla söyleyeyim; yapmış olduğumuz işi bugün gene aynı şekilde yaparım. Çünkü o konuda yasal olarak denetleme yetkim yok. Denetleme yetkimin olmadığı bir yere, ruhsat verme yetkimin olmadığı bir yere 'Neden ruhsatsızsın' deme yetkim de yok. Onun için yetkim olmayan bir yerden 10 yıllık bir süre geçmesine rağmen böyle bir cezaya çarptırıldım. Bana bu cezayı veren ceza mahkemesi, uygulanan ceza idari bir ceza. Bu konuda görüştüğüm hukukçular 'Ya nasıl olur? Nasıl böyle bir ceza verilir?' diyor. Ben de anlamadım. Böyle bir şeyden ceza bile alacağımı tahmin etmediğim için umursamadım bile. Yani işin açıkçası mahkemeye bile gitmedim."

Saka, kararla ilgili sonuna kadar hakkını arayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hakikaten bu konuda çok üzgünüm. Çünkü yaşamım boyunca çoğu zaman arkadaşlarımla darılma, kırılma nedenim, kamu menfaatini her şeyin üstünden tutmam olmuştur. Kamu menfaatini her şeyin üzerinde tutarak bu noktaya kadar gelmiş bir insanın kamuyu zarara uğratmaktan ceza alması kadar da acı bir şey olmaz. Onun için bir müddet ben sorumluluk bakımından aranızda olmayacağım. O konuda belediye başkan vekili arkadaşlarımıza el birliği ile sahip çıkmanız gerektiğine inanıyorum.''

Konuşmasının ardından meclis üyeleri Saka'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.