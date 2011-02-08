EDP: Orası Kıbrıs, Türkiye değil

T24 - Kuzey Kıbrıs'ta 60 bini aşkın Türk'ün katılımıyla gerçekleşen miting Türkiye'de diplomasi dışı tepkilere yol açtı. Çözüm ile çözümsüzlüğün bir arada boy gösterdiği bu eşikte Türkiye adına, özellikle Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği aşağılayıcı, hırçın ve tehditkar tavırlar asla kabul edilemez.



Kıbrıs'ta işler yolunda gitmiyor. AKP Hükümeti'nin Kuzey Kıbrıs'ta partizanca uygulamalara giriştiği, dinsel ayrımcılığa dayanan tutumlar sergilediği, adadaki neredeyse bütün Türklerin ortak kanaati haline gelmiştir.



29 Ocak 2011 günü İstanbul'da partimizin "Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Önerileri" başlıklı konferansına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu'nun parti ve sendikalarıyla bütün muhalefet liderleri şikayetlerini Türkiye'de basının ve çok sayıda dinleyicinin önünde bir kez daha ifade ettiler.



AKP İstanbul Milletvekili Sayın Canan Kalsın da orada konuşmacı olarak bulundu. Eleştirilerin bir bölümünü dinledi. Kuzey Kıbrıslıların hangi değerlendirmeleri yanlış, hangi tespitleri gerçek dışı, hangi suçlamaları haksızdı?



AKP hükümetinin ve Başbakan'ın tavrı tipik vesayetçi, anavatan-yavru vatan pederşahi ve emperyal anlayışının göstergesidir. Bu yaklaşım Kuzey'i, uluslararası yalnızlaşma ve izolasyondan kurtarmaz.



Başbakan, "Beslemeler" diye söz ederek, Eroğlu'nun maaşının kaç para olduğunu sorarak, gösteriye katılanları kamera kayıtlarından tespit etme tehditleri savurarak, Kuzeylilerin onurlarını açık eksiltmeye çıkarma tavrından vazgeçmelidir.



Barış özlemiyle yanıp tutuşan Kuzey Kıbrıslıların vatan sevgisini, ihanet terazisinde tartmak kimsenin hakkı değildir.



Bu tavırlar çözüme giden yolu tıkıyor ve barış için gerekli olan siyasal ve toplumsal iklimin yaratılmasını önlüyor. Demokrasiye yabancı zihniyeti ve hükümet etme sorumluluğundan uzak bu davranışı şiddetle kınıyoruz.



İki kesimli, iki toplumlu, çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı, çok kimlikli, demokratik ve birleşmiş bir Kıbrıs Federasyonu'na giden yol, hiç şüphesiz bu tür davranışlardan geçmiyor.





