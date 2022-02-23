Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi tarihinde tüm kalecileri geçti!

Chelsea'nin Senegalli file bekçisi Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başlayalı henüz iki yıl bile olmadan tarihe geçen bir performansa imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lille'i konuk eden Chelsea, Fransız temsilcisini 2-0 mağlup etti.

Kalesini gole kapatan Chelsea file bekçisi Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi kariyerinde henüz iki yılı doldurmadan tarihi bir performansa imza attı.

Opta'ya göre Mendy bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. %78'lik gole kapama oranı yakalayan Senegalli file bekçisi, turnuva tarihinde en yüksek yüzdeye çıkan kaleci oldu.

29 yaşındaki Edouard Mendy, 2020 yazında Rennes'den Chelsea'ye 24 milyon euroya transfer olmuştu.

Ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda zafere ulaşan Mendy bu turnuvada da 5 maçta 2 gol yemiş ve 3 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.