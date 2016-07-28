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15 Temmuz Darbe Girişimi

EDOK Okullar Komutanı tutuklandı

Abdullah Barutçu ile birlikte 21 asker tutuklandı

28 Temmuz 2016 23:19

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutçu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barutçu'nun da aralarında bulunduğu subay, astsubay ve erbaşlardan oluşan 139 kişi, bugün Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.

Bu kişilerden Barutçu'nun da dahil olduğu 21 asker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer askerlerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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