Edison'un ampulüyle yaşıt!

Dünyanın en yaşlısının Kazakistan'da yaşayan 130 yaşındaki Sahan Dosova adlı bir kadın olduğu iddia edildi.



Daily Telegraph'ın internet sitesinde verilen habere göre, Kazakistan'daki yetkililer, yapılan nüfus sayımında ülkenin kuzeyinde, 1879 doğumlu Sahan Dosova adında bir kadının yaşadığını tespit ettiklerini söylediler.



Demograflar, yaşlı kadının eski Sovyetler Birliği liderlerinden Josef Stalin'in bölgede 1926'da yaptığı ilk sayımda da yer aldığını gördüklerinde hayrete düştüler.



Sahan Dosova'nın, kayıtlara geçmiş halen hayatta olan en yaşlı insandan 16 yaş daha büyük olduğu belirtildi. 10 çocuk annesi kadın, uzun yaşamasını, tatlıdan uzak durmasına, çok peynir ve yoğurt yemesine ve neşeli olmasına bağlıyor.



Bununla birlikte, uzun ömrünün özel bir sırrı olmadığını belirten yaşlı kadın, hiçbir zaman ilaç kullanmadığını, hasta olduğunda büyükannesinin tedavi yöntemlerini uyguladığını anlattı.



Kadının 42 yaşındaki torunu Gavhar Kanieva da büyükninesinin neşeli bir kadın olduğunu belirterek, bu iyi ruh halinin kendisinin uzun yaşamasında rolü bulunduğuna inandığını söyledi.



Dosova'nın doğduğu yıl Edison ampulünü icat etmişti.

