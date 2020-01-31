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Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

"Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok"

31 Ocak 2020 21:54

Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu" yanıtını verdi.

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