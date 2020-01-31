Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu
"Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok"
31 Ocak 2020 21:54
Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu" yanıtını verdi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Edis, önceki gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Arkadaşlarıyla vakit geçiren Edis, sonrasında muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Babam kalp krizi geçiriyordu"
"Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı.
"Zaten o kişi de ifşa oldu. Onun yüzünde de ben olunca, herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok."
"İyi ki askere gitmişim"
Öte yandan Edis, geçtiğimiz hafta İskenderun'da askerlik görevini tamamlamıştı.
Popçu, konuyla ilgili, "Enteresandı. Çok ilgi gösterdiği için arkadaşlarım, çok mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim" açıklamasını yapmıştı.