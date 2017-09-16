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Edirne'yi su baskınlarından kurtaracak kanal projesinin yüzde 90'ı tamamlandı

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde Devlet Su İşleri tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne' projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü tamamlandı  Edirne'de

16 Eylül 2017 17:48

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri\'nde Devlet Su İşleri tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik \'Kanal Edirne\' projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü tamamlandı 
Edirne\'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri\'nde Devlet Su İşleri tarafından başlatılan \'Kanal Edirne\' projesinin yüzde 90\'ı tamamlandı. 2015 yılının Kasım ayında 46 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik \'Kanal Edirne\' projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü bitirildi. Meriç Nehri\'nin by-pass edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak.Yunanistan ve Bulgaristan\'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, \'Kanal Edirne\' projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri\'ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanmasıyla yaklaşık 1000 metreküp/saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişlik kapasitesi 50 metre, derinliği de 4.5 metre olacak. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişlerini sağlamak için oluşturulacak olan 5 köprüden 4\'ünde çalışmalar tamamlandı.
Edirne DSİ 11\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, \'Kanal Edirne\' projesinin bitimiyle birlikte Meriç ve Tunca nehri debilerinin yüzde 100 artacağını söyledi. 15 Temmuz askeri darbe girişimi projenin uzamasına neden oldu. Yetkililer, bu konuda, \"Bizi 15 Temmuz askeri darbe gecesi ve devamında süren süreç 40 günlük kayba uğrattı. Bu süreçte makineleri çalıştıramadık. Makinelerimiz 3 adet köprümüzde nöbet tuttu, dolayısıyla bir ay 10 gün civarında çalışamadık\" açıklamasını yapmıştı.

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