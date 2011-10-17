Edirne'yi kar esir aldı, sınır kapandı!

T24 - Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'nde sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle Avrupa'ya geçişi bağlayan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapandı.





EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ!











Yağış nedeniyle TIR ve otomobiller yolda kaldı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen karayolları ekipleri hazırlıklarını yapmayınca yol yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Trakya'da kar yağışı etkili oldu. Özellikle Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda saat 05.00 sıralarında başlayan ve aralıksız lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle çok sayıda TIR ile otomobil kayınca saat 06.45'te Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapandı. Yolda kalanlar ise karayolları ekiplerinin zamanında gelmemesinden yakındı.

Karayolları ekipleri evden toplandı



Kar yağışının başlamasının hemen ardından polis haber merkezi, Avrupa'ya açılan yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları 1'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11'nci Şube Şefliği ekiplerini telefonla uyardı. Ancak, karayolları'nda sadece gece bekçisine ulaşıldı. Polis haber merkezi güzergahta görevli polis ekibine, "Karayolları'nda sadece gece bekçisine ulaşıldı. Hazır ekipleri yokmuş. Ekiplere telefonla ulaşmaya çalışacak" anonsu yaptı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle Hamzabeyli yolu tamamen ulaşıma kapanırken, çok sayıda TIR sürücüsü, saplandıkları yerden çıkabilmek için lastiklerine zincir taktı. Karayolları ekipleri yaklaşık 3 saat sonra kapanan yola müdahale etti ve kürünen yolda ulaşım kısmen açıldı. Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

Kartpostalı andıran görüntüler



Edirne'de kar yağışı ardından ağaçlar beyaza büründü ve ortaya kartpostalları andıran görüntüler çıktı. Edirne'nin 20 köyü ile ulaşım kesildi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Edirne kent merkezinde yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri gün boyu karla karışık yağmur yağışının sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Marmara'da karayel deniz ulaşımını olumsuz etkiledi



Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 9 şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan karayel nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy sahillerine çevirdi.



Gemilerde bulunan personel yer yer 3 metreyi aşan dalgalar nedeniyle geceyi gemilerde geçirdi.



Hava koşullarının düzelmesi için dünden bu yana Şarköy'de demirli bekleyen 16 gemi ile birlikte toplam 25 gemi, geceyi Şarköy sahillerinde geçirmek zorunda kaldı.