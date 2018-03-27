Edirne'ye misket büyüklüğüne dolu yağdı

Edirne'de dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte, dolu yağışı başladı. Fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı.

Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, perşembe gününe kadar sağanak bekleniyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı köyleri su bastı. Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle köyden geçen derenin yatağından çıkması sonucu, bazı evlere su girdi. Köyde oturan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenilir alanlara taşıdı.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kepçeler ve iş makineleriyle evlere su girmesini önlemek için kumdan setler yaptı. Köyde oturan Semiha Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağışta derenin taştığını ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Evin bahçesine suyun girmesi nedeniyle tavuklarının telef olduğunu anlatan Meriç, "Her yerden su geldi, çamur batak içinde kaldık, su içinde kaldık. Her yağmur da böyle oluyor. Tavuklarımız öldü, hayvanlarımız öldü, bu derenin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tuncay Önal ise köydeki derenin mutlaka temizlenmesi gerektiğini, aksi takdirde sürekli olarak bu sıkıntıların yaşanacağını belirtti. Suların çekildiği bazı evlerin bahçelerinde ise temizlik çalışmaları başlatıldı.