-EDİRNELİ ROMANLARDAN FRANSA'YA TEPKİ EDİRNE (A.A) - 28.08.2010 - Romanları sınır dışı eden Fransa'ya tepki gösteren Edirneli Romanlar, kendilerine gösterdikleri hoşgörü ve samimiyet için Türk insanına teşekkür etti. Romanların yasa dışı olarak kurdukları kampları kapattıktan sonra, o kamplarda yaşayan Rumen ve Bulgar uyruklu Romanları sınır dışı etmeye devam eden Fransa'nın kararının insan haklarına aykırı olduğunu belirten Romanlar, Türkiye'de hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşadıklarını belirtti. Roman Çeribaşı Fikri Ocak, yıllardan beri yaşadıkları Türkiye'de, hiç kimseden dışlanma ya da aşağılanma görmediklerini söyledi. Ocak, Türkiye'de huzurlu yaşadıkları için hiçbir zaman başka bir ülkeye gitmeyi düşünmediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Fransa neden Romanlara sahip çıkmıyor, dışlıyor? Roman oldukları için mi? Ben buradan Başbakanımıza, Romanlara sahip çıktığı için teşekkür ederim. Fransa'da demek ki insan hakları yokmuş. Türkiye'de insan hakları var. Ayrımcılık yok, ırk ayrımı yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında yaşıyoruz, mutluyuz. Türk insanına da teşekkür ediyorum. Demokrasi, insan hakları Türkiye'de var. Fransa'yı da kınıyorum.'' Ocak, Romanların tek isteğinin geçimlerini sağlayabilmek için iş bulabilmek olduğunu ifade ederek, ''Romanlar asilik mi yapıyor? Asla. Romanların istediği yalnızca iş. Ben Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma inanıyorum. Onları Fransa'dan atıyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti onlara da sahip çıkar, buyursun Fransa bize göndersin'' dedi. Roman vatandaş Murat Baltalı da Fransa'nın tutumunu kınadığını belirtti. Romanların yaşadığı Menzilahir Mahallesi'nde köftecilik yapan Saim Akman ise Romanların, dünyanın her yerinde var olduğunu ve kimseye zarar vermediklerini kaydetti.