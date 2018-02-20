Edirneli kadınlardan Mehmetçik için kermes 

EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu\'nun projesi kapsamında, \'Kırsal Doğa Pazarı\' kuruldu. Kermeste elde edilen gelirin, Mehmetçik\'e bağışlanacağı belirtildi.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu\'nun projesi kapsamında her pazar kentin yeni yerleşim bölgelerinde açılan \'Kırsal Doğa Pazarı\', bugün Mehmetçik\'e destek için kuruldu. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde yaklaşık 100 köylü kadının tezgâh açtığı kermese, Edirne halkı günün ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelirin başta Suriye\'nin Afrin bölgesinde terörist örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler olmak üzere, tüm Mehmetçik\'e gönderileceği öğrenildi. Kermese Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

ÖZDEMİR: MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHU HALEN YAŞIYOR

Kermeste stantları gezip alışveriş yapan Vali Günay Özdemir, Afrin\'deki operasyon sayesinde bütün ülkede milli birlik ve beraberlik ruhunun oluştuğunu söyledi. Özdemir, \"Geçmişten, tarihimizden gelen bu milli ruh, günümüzde canlı bir şekilde bütün Türkiye\'de halen yaşıyor. Bundan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Edirne\'de de bu milli ruhu halen yaşıyoruz. Özellikle köylü kadınlarımız pazar günleri sattıkları ürünleri salı günü sadece Mehmetçiğimiz için satıyorlar, böyle bir destekleri var. Bundan dolayı, bu organizasyonu yapan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Elmas Aslan ise bu gibi etkinliklerin örnek olması gerektiğini belirterek, \"Kadınlarımız tamamen gönüllü olarak buradalar. Biz de kadın girişimciler olarak öncülük yapıyoruz. Gelir tamamen Mehmetçik\'e bağışlanacak. Evet bu kadın girişimcilerin bir öncülüğü ama Edirne Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Valilik ve Belediye Başkanlığı\'nın da katkılarıyla gerçekleşiyor bu etkinlik. Bu da birlik ve beraberliği gösteriyor. Çok güzel bir organizasyon oldu. Tamamen spontane gelişmiş, çok da planlanmış bir etkinlik olmadı. İnşallah Türkiye\'de örnek oluruz. Tek bayrak, tek millet, tek vatan. Biz bunun için buradayız\" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da kermesin Edirne\'nin duyarlılığını gösterdiğini söyledi. Çakır, \"Edirne\'deki bu duyarlılığı gördükçe gerçekten mutlu oluyoruz. Bu duyarlılık aslında ülkenin her metrekaresinde var ama Edirne\'de bugün farklı bir halde, kermes şeklinde düzenlendi. Bu anlamda bu duyarlılıklarından dolayı halkımıza ve kırsalın doğal pazarı kadınlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.



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