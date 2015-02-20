Edirneli Cemile teyze: Torunlarımı fareler yiyecek diye korkuyorum!

Edirne’de, Cemile Mızga isimli bir anneanne, iki torunu ve kızıyla gecekonduda yaşam mücadelesi veriyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle iki kez intiharın eşiğine gelen kadın, yaşadıkları evde bulunan farelerin torunlarını yemesinden korktuğunu söyledi.

Edirne’de yaşayan Mızga ailesinin yaşam mücadelesi yürek burkuyor. Geçim sıkıntısını gözyaşları içinde anlatan Cemile Mızga, fakirlik nedeniyle iki kez intihara kalkıştığını söyledi. İki torunu ve kızının karnını doyurmak için çöpteki çürümüş yiyecekleri toplayarak yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Mızga, komşularının yardımları sayesinde hayata tutunduğunu belirtti. Karaağaç Mahallesi’nde selin yaşanmasından sonra topladığı hurdaları satamadığını ifade eden Mızga, "Çok çaresizim. Ben utanılacak bir şey yapmıyorum. Torunlarıma ekmek istiyorum. Ben dilenci değilim, iş istiyorum" dedi.

'Torunlarımı fareler yiyecek'

Yaşadığı gecekonduda farelerin bulunduğunu belirten Mızga, "Farelerle yaşıyorum. Her taraf delik deşik. Torunlarımı fareler yiyecek. Ev üstümüze çökecek. Bugün yağsız, soğansız makarna yaparak torunlarıma yedirmeye çalışacağım. Sesimi duyuramadım. Sonunda ben intiharı düşündüm. Edirne polisi beni iki defa Meriç nehrinden kurtardı" diye konuştu. Gecekonduda yaşam mücadelesi veren Mızga, yardım eli bekliyor.