T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü anneler günü

  Erhan TEKTEN- İSTANBUL,(DHA) ANNELER günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı

13 Mayıs 2018 15:02

 

Erhan TEKTEN- İSTANBUL,(DHA)
ANNELER günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği\'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. 
Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti. 

\"SEDAT AMCAM ÜZÜLMEZ Mİ?\"
Şehit Piyade Komanda Sedat Karaçor\'un annesi Zeliha Karaçor, \"Bugün yavrumun ölüm yıl dönümü. Bugün benim en zor günüm. Anneler günü…Maalesef bugün anneler günü.\"dedi. Şehit Sedat Karaçor\'un yeğeni Bengisu\'nun babaannesine \"Sen ağlıyorsun ya, Sedat Amcam üzülmez mi?\" demesi yürekleri dağladı. 

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ\'NDEN TÖREN
Öte yandan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de şehitliğe gelerek bir tören düzenledi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapldı. Dernek üyeleri daha sonra mezar ziyareti yapan şehit anneleri ve yakınlarına çiçek dağıttı. 

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEKTENEdirnekapıDuygusalKuranı KerimAMCAMPiyade Komanda Sedat KaraçorZeliha KaraçorBugünAnnelerSedat KaraçorBengisuSedat AmcamKADINLARI DERNEĞİ TÖREN ÖteCumhuriyet Kadınları DerneğiMarşıDernek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24