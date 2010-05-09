Edirnekapı Şehitliği doldu taştı

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Çiçeklerle mezarlığa gelen şehit anneleri, çocuklarının mezarı başında dua edip çiçek bıraktı.Çocuklarının mezarlarını temizleyerek topraklarına su veren şehit aileleri, şehitliğe ziyarete gelenlere çikolata ikram etti.Şehit jandarma onbaşı Cengiz Sarıbaş'ın annesi Gülyaz Sarıbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki oğlunun geçen yıl Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şehit olduğunu, oğlunun acısıyla yüreğinin yandığını söyledi. Sarıbaş, terörün bir an evvel bitmesini, annelerin yüreğine düşen acıların sona ermesini istediğini belirtti.Şehit er Murat Taş'ın annesi Neriman Taş da 1979 doğumlu oğlunun geçen yıl Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olduğunu, 1 yıldır yaşadığı acının her geçen gün arttığını söyledi. Neriman Taş, oğlunun askere giderken 3 yıllık evli olduğuna işaret ederek, 3,5 yaşında torunu bulunduğunu, onu babasız büyütmenin acısını yaşadıklarını kaydetti. Taş, sabahın erken saatlerinde şehitliği geldiğini ve tüm günü oğluyla geçirmek istediğini ifade etti.Şehit er Oğuz Parpaloğlu'nun annesi Hatice Parpaloğlu da 1984 doğumlu oğlunu 2005 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit verdiğini söyledi.Hatice Parpaloğlu, şöyle konuştu:''Sabah kalktığımda televizyonu açtım. Şırnak'ta bir şehit haberi daha gördüm televizyonda. Sanki bütün acılarım canlandı. Bu terör ne zaman bitecek, bu kadar genç insanın kanı daha nereye kadar akacak? Lütfen bu terör illeti artık bitirilsin ve çocuklarımız bize kalsın. Onu kaybettiğimde 21 yaşındaydı. Daha o bir çocuktu. Onun bana getireceği çiçekleri ben ona getirdim.''Bu arada, Anneler Günü dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası ve BBP üyesi bir grup da şehit annelerine çiçek verdi.