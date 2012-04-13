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Ekonomi

Edirne'den Ardahan'a hızlı treni Çinliler yapacak

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Edirne'den Kars'a tek bir hızlı tren hakkı planladıklarını, Çin'e hattın birlikte inşa edilmesi teklifini götürdüklerini söyledi

13 Nisan 2012 13:15

Edirne'den Ardahan'a uzanan hızlı tren hattı için Çin ile masaya oturuldu. 35 milyar dolarlık finansman Uzakdoğlu ortak tarafından karşılanacak. Türkiye bu kez hızlı tren ağlarıyla örülecek.

En büyük pürüz şu an Çin'in parça parça yapalım ısrarı, Bakan Yıldırım, sıkı pazarlık ediyorlar dediği Çinliler tek hat müzakeresinde

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Edirne'den Kars'a tek bir hızlı tren hakkı planladıklarını, projede bunu diklemesine kesecek hatların da bulunacağını belirterek, Çin'e hattın birlikte inşa edilmesi teklifini götürdüklerini söyledi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Yıldırım önceliklerinin hızlı tren olduğunu belirterek, "Çinlilerle ortak yapmak üzere görüşüyoruz. Bu hattı diklemesine kesen hızlı tren hatlarını da Trabzon, Adana, Erzincan gibi noktalara yayalım Çinlilerle tamamını beraber inşa edelim.

Finansmanı siz sağlayın" ifadelerini kullandı.

Projenin 35 milyar dolarlık olduğunu da belirten Yıldırım, "Çinliler öncelikle detay projelerin netleşmesini bekliyorlar. Ancak onlar bütün olarak değil de, hızlı tren hatlarını parça parça yapmayı öneriyor. Üzerinde daha emek harcayacağız" dedi.

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