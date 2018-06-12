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Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesi ve İstanbul’da, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı

12 Haziran 2018 19:57

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesi ve İstanbul’da, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 9 kişi, tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Yunanistan’dan getirilen uyuşturucunun Meriç Nehri üzerinden geçirerek İstanbul’da piyasaya süren suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Jandarma, İstanbul ve Edirne’de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 215 kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edilen 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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