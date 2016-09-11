Edirne'deki sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Edirne'deki Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 10 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 400 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

İpsala'da bayram yoğunluğu

Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen araçlar da İpsala Sınır Kapısında kuyruğa neden oldu. Özellikle bayramını Batı Trakya şehirlerinde geçirmek isteyenler, erken saatlerde sınır kapısına geldi. Vatandaşların aynı gün yola çıkması nedeniyle oluşan yoğunluğa, Yunanistan'nın cevap verememesi üzerine Türk tarafında 3 kilometre kuyruk oluştu.