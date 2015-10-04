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Edirne'deki kazada yaralanan teğmen hayatını kaybetti

Aynı kazada daha önce şehit olan piyade er Mustafa Tuğrul Sakarya'da gözyaşları içinde toprağa verilmişti

Aynı kazada daha önce şehit olan piyade er Mustafa Tuğrul Sakarya&#39;da gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

04 Ekim 2015 12:25

Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı askeri araç kazasında yaralanan Teğmen Davut Başaran tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Beldesi yakınlarında, İpsala 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı 2’nci Hudut Bölüğü’ndeki gözetleme kulelerinde nöbetten dönen askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetmiş, 1'i teğmen 3 asker de yaralanmıştı.

Cuma günü meydana gelen kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Teğmen Davut Başaran (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Teğmenin cenazesi Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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