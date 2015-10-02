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Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker can verdi, 3 yaralı

Sürücünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bildirildi

02 Ekim 2015 10:58

Edirne'nin İpsala İlçesi'ne bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde sınır bölüğünden nöbetten dönen askerleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, biri teğmen 3 askerde yaralandı.

İpsala 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı 1'inci Hudut Bölüğü'ndeki kulelerden nöbetten dönen askerleri taşıyan askeri araç, Meriç Nehri üzerindeki seddeden sürücünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, kaza sonucu 1 er olay yerinde şehit olurken, yaralanan 1'i teğmen 2'si er 3 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı teğmenin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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