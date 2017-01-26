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Edirne'deki Gezi davasında cezalar belli oldu

Sanıkların hapis cezaları 5 yıl suç işlememeleri şartıyla ertelendi

26 Ocak 2017 15:28

Edirne'deki Gezi Parkı Direnişi'ne katılan 28 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı. Davada tüm sanıklara 6 bin ile 22 bin TL arası para cezası ve 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıkların hapis cezaları 5 yıl suç işlememeleri şartıyla ertelendi. Para cezalarında ise bazı sanıkların cezalarına erteleme yapılmadı.

1 Haziran 2013 tarihinde AKP il binasına girdikleri gerekçesiyle 28 kişi hakkında, partinin yöneticileri ve polislerin şikâyetiyle dava açıldı. AKP Edirne İl Teşkilatı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerden oluşan 22 kişi, iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldı. 28 kişiye açılan davada sanıkların “kamu malına zarar verme”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme”, “işyeri dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

Adli Tıp raporundan: Somut kanıt yok

Alınan karar ile ilgili BirGün'e açıklamalarda bulunan Avukat Halis Yıldırım, “Gençlerin GEZİ refleksini sahiplenmesinin cezalandırılmasıdır. Kararı bütün yargısal süreçleri takip ederek sonuç alınmazsa nihayetinde AİHM'e kadar götüreceğiz.” dedi. Adli Tıp raporuna dikkati çeken Yıldırım, sanıkların fotoğraflarla tespit edildiğini ama yapılan eylemin gerçekleştiğine dair somut bir fotoğrafın (kanıtın) olmadığını söyledi.

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