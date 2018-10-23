Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3\'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY operasyonu kapsamında; M.Y., F.K., C.C., A.K.E., H.B., M.S.G., İ.Ç., M.Ö., T.G., Ç.S., B.S. ve F.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Y., F.K., C.C., A.K.E., M.S.G., İ.Ç., T.G., B.S. ve F.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B., M.Ö. ve Ç.S. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.