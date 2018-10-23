T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

23 Ekim 2018 18:48

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3\'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY operasyonu kapsamında; M.Y., F.K., C.C., A.K.E., H.B., M.S.G., İ.Ç., M.Ö., T.G., Ç.S., B.S. ve F.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.Y., F.K., C.C., A.K.E., M.S.G., İ.Ç., T.G., B.S. ve F.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B., M.Ö. ve Ç.S. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHAEDİRNEFETÖPDYEdirne Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24